鳳山分局五甲派出所於28日接獲54歲陳姓男子報案，稱自己放在施工民宅內的包包不翼而飛，警方隨即調閱監視器，員警一眼就認出是63歲的周姓竊盜慣犯，周男騎著三輪車，在來往的車流中直接鬼之迴轉至施工民宅進行偷竊，警員立刻前往轄內公園找尋居無定所的周嫌身影，成功在公園逮捕周嫌後全案依竊盜罪移送法辦。

鳳山分局五甲派出所接獲陳男報案，表示放在施工民宅內的包包遭到竊取，包包內有手機、新台幣1000元和2張證件。警方隨即調閱監視器，畫面中看到周嫌身穿紫色上衣，騎著三輪車在車流中鬼之迴轉，進入工地不久後便慌張離開，員警一看便認出是曾在轄內犯下多起竊盜案的周嫌，立即前往轄區內的公園尋找居無定所的周嫌。

員警果然在轄內公園看到周嫌倒頭呼呼大睡，身上還穿著犯案時的衣服，周嫌遭逮後表示是因為缺錢花用，所以進入工地撿回收，看到被遺留在窗台的背包時才會心生歹念，偷竊包包，隨後也交出被害人手機和證件，全案依竊盜罪移送法辦。

鳳山五甲派出所提醒，民眾在外勿輕忽自己的財物安全，確實保管自身財物，切勿輕易顯露，金錢不露白，以免成為竊嫌的下一個目標；有心人士勿心存僥倖行竊，現在街頭監視器密布，法網恢恢疏而不漏，切勿以身試法。