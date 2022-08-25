發生在6月25日的新莊火鍋店砍人案，新北地檢署檢察官褚仁傑昨（24）日偵結，依涉犯殺人未遂及妨害秩序等罪，起訴郭姓等11名惡煞，檢方痛批，郭男等人聚眾攜帶兇器於假日晚間用餐時段，在餐廳內公然施暴，持兇器砍殺被害人，目無法紀，使被害人受有嚴重傷勢而危及生命，嚴重危害社會安全秩序，惡性重大，建請法院從重量刑。

起訴書指出，郭男因與蕭姓男子發生債務糾紛，雙方爆發口角爭執，致使郭男心生不滿，揪眾意圖報復，6月25日晚間8時許，蕭男與胡姓友人到新莊區民安西路上的火鍋店用餐，當兩人結伴至門口抽菸時，郭男等11人徒持西瓜刀、開山刀及棍棒，不顧當時店內有許多客人用餐，竟一路從店外追砍胡、蕭2人到店內。

蕭男遭砍頭部嚴重外傷及四肢多處擦挫傷，胡男左手掌骨折及肌斷裂、左手指神經、血管斷裂，目前已接回復健，2人現場大量出血，場面一度混亂，引發當時在店內用餐的其他客人恐慌，囂張行為也被在場的客人錄成影片並上傳網路，蕭、湖男緊急送醫才撿回一命，

案發後，檢警立即成立專案小組，6月26日及27日拘提總計8名被告到案，聲請羈押禁見其中持球棒行兇的3名被告獲准，另鎖定5名持刀砍人的共犯，6月29日晚間，其中4名共犯雖自行至新莊分局投案，檢察官仍於30日簽發拘票交新莊分局執行拘提，並於訊問完畢後聲請羈押禁見該4名共犯獲准，打破被告等人認為只要投案只能函送不會被拘提羈押的錯誤認知。

庭訊時，郭男等犯嫌坦承傷害及妨害秩序，但否認有殺人犯意，檢方認為，郭男等人僅因細故，就在民眾出入餐廳內公然施暴，砍殺被害人，致被害人傷重命危，加上側錄影片經民眾上傳網路，已嚴重危害社會秩序，惡性重大，檢方提起公訴並建請法院從重量刑。

新北檢表示，針對是類嚴重危害社會治安案件，檢警將透過檢警聯繫平台，立即成立專案小組，由專責檢察官指揮司法警察機關，從嚴、從速、從重偵辦，以保障市民安心生活的環境。