近期傳出國人前往柬埔寨工作而遭詐騙人口販運案子，警方加強各項反詐騙宣導，避免民眾因誤信國外高薪求職機會而遭詐騙。苓雅分局巡邏員警於23日巡邏經過轄內一家銀行外，看見21歲的陳姓男子在外猶疑徘徊，員警出於關心之意上前詢問陳男狀況，沒想到竟意外查獲陳男為通緝犯。

苓雅分局福德二路派出所巡邏員警於23日13時，巡邏經過轄內中正一路與輔仁路口一家銀行外頭，看見陳男在銀行外徘徊，於是上前關心。員警詢問陳男來銀行的用途，陳男表示是來銀行開戶，但銀行向陳男說明開戶須至戶籍所在地銀行辦理，陳男便打算離開，員警便詢問開戶理由，陳男表示因為有準備要出國工作，需要銀行帳戶匯款使用。員警一聽，立即向陳男宣導近期國人出國求職工作遭詐騙、遭販運的案例，要求陳男務必謹慎，並協助陳男確認相關細節怕陳男遭到詐騙。

在查證過程中，赫然發現陳男身分為111年7月29日橋頭地檢所發布侵占通緝犯，陳男也坦承自己有案件尚未處理遭通緝，只是不知道該如何處理就遲遲沒到案。現場陳男配合警方程序，依侵占通緝逮捕帶回派出所偵辦，移送橋頭地檢歸案。

苓雅分局表示，近期國外求職詐騙案件頻傳，多為詐騙國人至柬埔寨犯罪手法，且手法多是以在網路刊登高薪徵才廣告，透過機票、食宿免費為招攬，誘騙意圖求職民眾上當，呼籲民眾切勿輕易上當受騙。另也提醒民眾，如有涉及司法相關文書，務必依照指定日期前往應訊，避免造成個人權益受損而得不償失。