「我的生活就像走三步、再退兩步，甚至有時候還會不斷倒退」，為了讓更多民眾瞭解精神病人遇到的困境，伊甸基金會即日起在國父紀念館出「精神病人的房間─時間練習」，展示22位伊甸活泉之家會員的作品，希望讓社會大眾卸下刻板眼光，開啟認識彼此的機會。

展覽主視覺「迷宮」由活泉之家會員小暗（化名）設計，她說，曾因精神疾病離職，一度人生找不到方向，就像在人生道路上迷路一樣，但發現不會因為走錯路、人生就毀了，反而可能是走遠路、看到更多人生的風景，也期待大家能夠藉此學習。

伊甸基金會表示，每個人的生命時間不同，道路也不一樣，此次展覽希望與觀眾分享精神疾病經者在大型的人生迷宮中，如何找尋屬於自自的道路，並讓社會中因為「未知」產笪的害怕、隔閡，能藉著不同的主題創作，看見精神疾病經驗者多元樣貌。

本次展覽共收錄逾140年創作作品，並將從即日起在國父紀念館二樓文華軒及文化藝廊展出。