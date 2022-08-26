高雄市長陳其邁（左）、國發會主委龔明鑫（右）。（洪靖宜攝）

場內一共有7大主題展區。（洪靖宜攝）

場內一共有7大主題展區。（洪靖宜攝）

「2022亞灣創新x新創大南方」今日於高雄展覽館開幕，現場約有250個攤位，規劃數位內容與體驗科技、行銷與新零售、創新與新商業、5G與AIoT等7展區。陳其邁說，這2年亞灣區提供最佳練兵場域，新創業進駐亞灣區現在是最好時機。

第二屆「2022亞灣創新x新創大南方」，於26日起在高雄展覽館登場，開幕儀式邀請高雄市長陳其邁、國發會主委龔明鑫、國科會副主委陳宗權、AIT高雄分處副處長李明磊及《數位時代》榮譽發行人何飛鵬等多位產官學代表參與，並到各新創展館聽取簡報，了解各領域新創研發與應用成果。

數位時代榮譽發行人何飛鵬說，8個月前到高雄還懷著忐忑的心，不知道南台灣創新創業氛圍，但看到今日成果，一共7展區250攤位，都比去年成長，相信今年進展人數會更多，他認為創新創業應該在全台遍地開花，這次以高雄為核心，但不僅高雄在地團隊，連台南、屏東都有參與，是道地南台灣活動，也是創新創業好的開始。

高雄市長陳其邁會前受訪表示，此展是展現亞灣區新創能量，亞灣區提供最佳練兵場域，從雲端平台業者到系統整合，再加上新創的公司蓬勃活力，以及地方政府跟國際級的加速器，協助新創業者能夠在亞灣區，從觀念、商業到服務模式驗證，都提供絕佳的場域。

他說，現在也推出亞灣2.0計畫，希望能夠吸引更多國際大廠，以高雄作為研發及服務提供中心相關的規劃及教育、人才訓練的基地，讓整個亞灣新創園能夠形成更完整的生態系。陳其邁也說：「我相信選擇投資亞灣新創業進駐，現在是最好的時機，不管就台灣而言或全球發展5G AIoT相關應用服務的產業現在都是最好的時機！」

國發會主委龔明鑫也表示，高雄將來是智慧城市最重要的demo site之外，誠如陳其邁說這時間點投資高雄正是時候，所以昨就聯絡國發基金的同仁，要趕快來高雄辦說明會，希望有更多的新創能讓國發基金可以來投資。

「亞灣創新x新創大南方」去年首度在高雄舉辦、創下2天萬人觀展紀錄，今年第二屆於26日起在高雄展覽館登場，2天活動共有25個產官學單位、超過200加新創團隊交流產業趨勢，現場並規劃數位內容與體驗科技、行銷與新零售、創新與新商業、5G與AIoT、區塊鏈、綠色永續與生活風格餐飲等7大主題展區。