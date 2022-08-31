2022九合一大選逼近，高雄市長陳其邁力拚連任，他委託前高市府祕書長楊明州31日到選委會領表登記參選，楊明州表示，雖然已經退休，但仍時常在半夜接到陳其邁的電話，有時會想說市長是不是忘記他退休了？他很樂意幫忙陳其邁領表登記，但在選戰中不會有相關職務。

楊明州表示，前陣子跟陳其邁碰面，陳其邁希望能委託他到選委會領表登記參選，身為高雄永遠的志工，他答應陳其邁的請求，非常榮幸也非常樂意幫這個忙，陳其邁上任後雙方共識1年多，而先前陳其邁擔任代理市長時，他在工務局擔任處長，他們有10多年交情，於公陳其邁是他的長官，於私則是他的好朋友。

楊明州回憶起與陳其邁共識的往事，楊明州逗趣表示，先前在職時，半夜常常接到陳其邁的電話，直到他退休後，還是常常在半夜接到陳其邁打來的電話，他常常在想，陳其邁是不是忘記他已經退休。他擔任代理市長時，把棒子交給補選勝出的陳其邁，當時陳其邁曾說高雄是他一生懸念的地方，這句話令他非常感動。

楊明州指出，在與陳其邁共識過程中，高雄這2年經歷不少難題，包括前鎮乙烯外泄、城中城大火等不幸事件，陳其邁都鉅細靡遺、事必躬親認真處理相關事件。這些過程也造成市府員工相當大的負擔，但陳其邁常說，為了高雄好，大家要多努力、辛苦一點。陳其邁執政成果豐碩，包括台積電設廠、岡山路竹延伸線、林園小港延伸線等建設。

楊明州強調，自己是退休公務人員，並不是政治人物，所以在這場選戰當中他不會擔任任何職務，但自己永遠都是高雄的志工，若陳其邁有任何需要他協助的地方，都會盡力幫忙，陳其邁最大的心願就是把高雄顧好，希望市民再給陳其邁執政機會。