新竹市25日新增713例確診個案，今年以來累積9萬9618例，居家照護者為4577人，居家隔離為1496人。

市府衛生局表示，BA.5進入社區後，因該病毒的免疫逃脫特性較明顯，「重複感染」將是這波疫情的特徵，曾確診過的民眾亦不可掉以輕心。因應未來疫情增溫可能，請盡快完整疫苗接種。

重複感染也視同新確診，定義為於發病日或採檢日的1至3個月內，若出現症狀惡化及快篩陽性或PCR陽性且CT值小於27，經醫生評估可以認定為重複感染。或是感染超過3個月，無論是否有症狀，快篩陽性或PCR陽性且CT值小於30 ，經醫生評估也可認定為重複感染。

衛生局強調，民眾應於下一波疫情侵襲前提升自我保護力，竹市已開放多間診所提供各年齡層民眾施打疫苗，民眾可選擇方便的時段、地點前往接種。

另，提醒民眾不要相信來源不明的訊息，尤其是沒有明確說明的網址，請勿點選連結或輸入個資，以免遭到詐騙。如有疑慮，建議利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。