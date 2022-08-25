每到月底總讓許多小資族心慌慌，看著戶頭的錢越來越少，生活也變得拮据起來。有網友表示，全身上下只剩下1000元，但還要過20天才要發薪水，不曉得究竟該如何是好，沒想到居然引來神人救援，還有人笑說：「買一包5公斤米，一瓶壺底油」，絕對不怕餓到。

原PO日前在臉書「爆廢公社」發文表示，目前全身上下僅剩下一張千元紙鈔，戶頭裡連一點存款也沒有，從8月22日開始算起，「要如何撐到下月十號呢？」原PO還在貼文中加了多個哭泣的表情符號，直說「覺得悲傷」。

文章一出，網友紛紛留言討論，有人開玩笑說，「買十包金針菇，記得不要咬太碎」、「柬埔寨…免花錢，包吃包住」、「找阿嬤」、「跟我出來做粗工！一天1400現領」，也有人說：「1000很多欸，我剩500要活到五號」。

但也有網友認真替原PO想辦法度過難關，「找食物銀行拿吃的，或是找剩食團，拿即期品或過期食物支撐」、「早餐不吃，午餐、晚餐吃自助餐，買白飯拌滷汁，免費喝湯，這樣只要花400元，一天20元，剩下的600元可以隨機幾餐加菜」，另外也有人分享超狠的省錢方法，認為剩下1000塊要過20天綽綽有餘，「買一包5公斤米，一瓶壺底油」，絕對不會餓著。

不過也有人發現原PO分享的照片右上角，拍到賣場購物明細，其中有絕大部分都是零食，也讓網友質疑此則發文的真實性。