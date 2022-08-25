韓國政府25日表示，針對美國剛通過的降低通膨法，其中規定在北美地區以外組裝製造的電動車，不再享有稅收抵免優惠，因此日後將協尋歐盟以抗之。

16日，美國總統拜登簽署一項高達4300億美元法案，包括之前符合減稅條件的全球車商72款電動車中約7成，也就是50款左右以後不再享有稅賦減免，像是韓國現代汽車、起亞，還有德國保時捷等都是苦主。

由於美國祭出保護政策，同樣向美國出口電動車的韓國以及德國，現在都因這個通膨降低法，日後將無法再有稅務方面減免。韓國政府指出，不久將與德國以及歐盟商討合作計畫來應變。

此外，美國2023年即將實施的新規定中，電池所需的關鍵原料礦產總成本中，至少有4成要向美國或美國自貿夥伴取得。到了2027年，此金額比例將上調至8成。

韓國政府表示，KAMA(韓國汽車製造業者協會)也正與歐洲對等單位討論，商議以上美國新法，預定9月將發表一項聯合聲明。KAMA認為，美國這項新法案或將影響到韓國每年10萬輛電動車出口。日後在韓國電動車生產出廠後再運到美國，當地車主就拿不到美國政府提供的7,500美元補助金。

KAMA不滿地表示，現代汽車以及三星電子都已相繼宣布，將在美投入總金額超過270億美元建立生產基地，韓製的電動車在美國竟然沒有補貼優惠，這不僅違反韓美雙邊經濟與安全聯盟的互助精神，同時也是一種不對等行為。

上有政策，下有對策，現代汽車或將把在美國喬治亞州新投資的電動車以及電池工廠興建動工日，或將提前至此法案生效前的2022年。日前，韓國政府也曾考慮，是否向世貿組織提出申訴，但又怕會違反相關規定，以及影響到韓美雙邊自貿協定的相互關係。