勒索病毒猖獗，資安廠商Fortinet最新研究調查指出，今年上半年偵測到的變種勒索病毒數量大幅提高，過去半年內偵測到的變種勒索病毒高達10,666種，較2021年下半年的5,400種增加近一倍，讓網路犯罪及攻擊更加猖獗。

此外，勒索病毒猖獗，駭客圈更衍伸出全新的「勒索軟體即服務」（Ransomware as a Service,RaaS），微軟另一份最新報告也指出，網路犯罪經濟的專業化和整合推動了RaaS的發展，成為一種佔主導地位的商業模式，該犯罪模式在暗網上日趨普及，犯罪份子只要透過付費，即可隨時佈署勒索軟體並發動攻擊，大幅降低勒索軟體攻擊的技術門檻並擴大攻擊範圍。

FortiGuard Labs研發中心台灣區經理林樂表示，今年上半年，駭客組織不斷調整攻擊策略，擴大犯罪組織規模並持續攻破企業的安全防禦。此外，駭客也更加重視發動攻擊前的偵察環節，並採取更具威脅性的攻擊手段，像是勒索敲詐、毀損資料等，來獲取最大利益。

此外，Fortinet也發現，烏俄戰爭期間，駭客鎖定關鍵基礎設施發動資料破壞（Wiper）攻擊的次數大幅增加，且攻擊手法在技術上變得更加複雜，同時更具毀滅性。根據FortiGuard Labs統計，2022年上半年研究人員在針對政府、軍事機關和企業組織進行的惡意活動裡，發現至少7種主要的新型Wiper變種病毒，這幾乎相當於過去10年偵測到的Wiper變種病毒總數。

面對不斷擴大的資安風險，Fortinet建議企業應該透過由人工智慧（AI）和機器學習（ML）的網路偵測與回應服務，來自動偵測網路攻擊，並即時回應異常的行動，以主動偵測安全的策略阻止威脅事件發生。

微軟最新調查則指出，超過80％勒索軟體攻擊肇因於軟體及裝置設定錯誤，且大多數政府及企業仍僅以帳號密碼做為單一的身份驗證，提高遭到攻擊的風險。此外，其他造成勒索軟體攻擊成功的主要原因，還包括像是密碼被盜、系統管理權限遭竄改、資安產品未啟用或正確配置、系統或裝置設定錯誤、以及系統未定期更新等。

微軟建議政府組織及企業，除了系統應定期進行安全更新外，應盡快佈署多因素驗證的身份識別機制，全盤檢視資安產品的配置，並將重複或是長久沒有使用的系統程式及帳號關閉，降低勒索軟體攻擊的可能性。