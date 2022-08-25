財政部國庫署表示，截至7月底止，111年度中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數新台幣1兆7262億元，預算達成率(累計實收數/全年預算數)76.1%，執行率(累計實收數/累計分配預算數)124.0%，與110年度同期比較，增加2595億元。

上開歲入執行情形中，稅課收入累計實收數1兆5180億元，預算達成率79.7%，執行率127.2%，較110年度同期增加2434億元，主要係營利事業所得稅、綜合所得稅及營業稅分別增加2363億元、725億元及170億元，與證券交易稅及貨物稅分別減少614億元及210億元，以及其他各項稅課收入增減互抵結果。

另營業盈餘及事業收入、財產收入、規費及罰賠款等非稅課收入，累計實收數2082億元，預算達成率57.3%，執行率104.7%，較110年度同期增加161億元，主要係營業盈餘及事業收入與其他收入分別增加144億元及26億元，以及罰賠款收入減少19億元等增減互抵結果。

財政部國庫署進一步說明，由於歲入執行情況良好，除原編列年度舉債440億元未辦理舉借外，債務還本960億元已於7月全數執行。雖前7個月歲入執行優於預期，惟考量疫情反覆、物價上漲壓力及主要國家升息等因素，對整體歲入執行增添不確定性，財政部國庫署將持續掌握各項情勢發展，審慎評估相關事件對歲入之影響適時因應。