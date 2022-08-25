F-35隱形戰機

俄烏戰爭打了半年，美國德州沃斯堡（Fort Worth）F-35戰機生產線湧進大批訂單，「閃電II」（Lightning II）隱形戰機炙手可熱，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）真要向俄羅斯總統普丁說聲謝謝。

據1945軍事網25日報導，隨著英國、挪威、以色列、芬蘭、瑞士、波蘭，日本和其他許多國家下單，工廠裡的生產螢幕上出現各國國旗，瀰漫著聯合國的氣氛。普丁無端侵略烏克蘭，不僅促使鄰國，也讓其他許多國家提高警戒，提高了F-35的銷售量。

洛馬F-35業務開發副總裁麥克唐納（J.R. McDonald）說，世界各地都對F-35產生濃厚的興趣。他強調，顯然烏克蘭情勢讓大家重新省思，對自己國家的保護和安全。

或許時機再好不過，儘管美國國防部減少下個會計年度的F-35採購量，但國際卻出現空前需求。對約1.8萬名工作人員來說，這不啻是個好消息。

雖然在烏克蘭大放光芒的「標槍」（Javelin）肩射式反裝甲系統也是洛馬旗下的產品，但F-35仍是航空業務部最大的獲利來源。單是2021年，F-35就佔了航空業務部淨銷售額的68%。

至今洛馬已交付了814架F-35戰機，到2022年6月還積欠了客戶169架戰機。在快馬加鞭生產下，目前公司預計，2023和2024年每年可交付147-153架，而從2025年起，每年可望交付156架。而為洛馬推升F-35戰機銷量的功臣，無疑就是普丁。