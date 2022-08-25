近來天氣炎熱，陽光熾熱，眼科醫師表示，由於台灣紫外線強度高，出門在外建議戴太陽眼鏡防護，尤其小孩戶外戴太陽眼鏡不是為了耍帥，而是因其孩童的眼球還在發育，對紫外線抵抗力較差，若陽光直射進眼底，不僅結膜、角膜可能會曬傷，水晶體和黃斑部也會慢慢累積傷害。

眼科醫師林于皓在其粉專表示，他平常建議孩子多做戶外運動，因為可以預防近視；另外，曬太陽促進多巴胺分泌，可以緩解近視加深，但也提醒，不需要曝曬在太陽底下，只要可以吸收到日光即可，例如在窗邊、走廊、中庭，或是於早晨與下午之際出門走動。

林于皓並提醒，預防近視之際，也要防護眼睛防曬傷，因為孩童的眼球還在發育，對紫外線的抵抗力較差，太陽將會直射進眼底，不僅結膜、角膜可能會曬傷，水晶體和黃斑部也會慢慢累積傷害。

他並表示，加上台灣紫外線強度高，孩子出門在外建議還是配戴太陽眼鏡以為防護，尤其是年輕的運動員，經常會在戶外練習或比賽，都要戴好太陽眼鏡，以保護雙眼。