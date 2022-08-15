防蚊四面彈吸排抗UV長褲，2980元。（TRAVELER提供）

Lafuma女款兩截式防蚊快排長褲，3480元。（GO WILD提供）

FORCLAZ男款登山健行快乾防蚊長褲，迪卡儂官網價999元。（迪卡儂提供）

天氣一熱，惱人的蚊子就囂張起來，儘管踏青出遊穿長褲，蚊子也能頑強穿過布料叮咬，讓雙腿立刻出現紅癢的腫包。戶外品牌抓住商機推防蚊長褲，除有加天然精油款式，亦有物理性編織防蚊，若再搭防蚊液，就能避開蚊子寵幸。業者觀察，疫情刺激國旅，登山、露營等活動越來越旺，防蚊單品需求因此大增，加上排汗技術提升顧客黏著度，買氣至少攀升1成。

TRAVELER推「防蚊四面彈吸排抗UV長褲」，纖維經由防蚊母粒抽紗製成，無味且具永久防蚊效果，號稱防禦率達90％，褲口的束口設計讓防護更全面，「前年夏季就有防蚊褲款，銷售表現非常好，今夏特別增加外套品項。」

戶外用品店GO WILD將知名品牌延攬入店，強打單品包含法國品牌Lafuma「兩截式防蚊快排長褲」，以DRYWAY排汗快乾技術滿足清涼感，另在布料加天然精油，強調經30次洗滌仍可維持防蚊效果，可拆的兩截式設計能隨氣溫調整褲管長短。迪卡儂也開賣「FORCLAZ快乾防蚊長褲」，輕量通風性提供舒適著感，並採物理性的緊密編織隔絕蚊蟲，在實驗室中讓10位受試者與60隻雌蚊共同待1小時，可防95％蚊子叮咬，面料含88％聚醯胺成分，不用4小時就吸濕速乾。