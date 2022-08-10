Billabong 男SIMPSONS FAMILY M BDSH BLK 衝浪褲，1890元。（GO WILD提供）

Millet 女TYPHON 50000 玫瑰褐防水外套，8790元。（GO WILD提供）

Lafuma LAUTARET PAIRS 男女登山杖，1480元。（GO WILD提供）

近年來疫後的生活型態轉變，民眾渴望重新開機解鎖邊界束縛，走出戶外探訪自然變得更融入日常。新型態都會戶外通路品牌「GO WILD野聚戶外」將知名戶外品牌延攬入店，提供山、海、露等各項專業多元化的戶外探險裝備選擇，滿足嶄新生活風格的完備需求。

「GO WILD野聚戶外」攜手擅於描繪女子生活日常的插畫家33，打造山、海、露營情境旅程。以走出戶外的概念出發，結合女子旅行主題與四大品牌經典商品造型，同時融入台灣玉山、宜蘭烏石港等著名景點元素，搭配手繪筆觸設計，營造夏日戶外探險氛圍。

其中包括法國戶外休閒運動品牌的先驅Lafuma，擁有獨創 DRYWAY優異排汗快乾技術，輕量且延展性佳。「ACTIVE STRETCH ZIP-OFF 兩截式防蚊快排長褲」不僅有排汗快乾效果，另有絕佳防蚊性能，將天然精油添加進布料上製成，經30次洗滌後仍可維持防蚊效果；同為來自法國，擁有百年歷史的戶外運動領導品牌Millet推出由日本設計的「TYPHON 50000 防水外套」，版型更適合亞洲人，在炎熱的天氣或大雨中行走時，可防止任何冒汗並保持身體乾爽。

澳洲海灘潮牌Billabong推出美國動畫喜劇《辛普森家庭》聯名系列商品，有機棉短袖T恤印有著名角色「荷馬」好友一同飲酒作樂的詼諧圖案。「SIMPSONS FAMILY M BDSH BLK 衝浪褲」則將《辛普森家庭》家庭人員坐在客廳的經典場景搬到一側褲管，由回收塑料瓶製成，採用輕質快乾的防水塗層，即使剛上岸也不濕黏。美國的戶外休閒露營品牌CHUMS推多款露營新品，其中「Gore-Tex INFINIUM Camping Parka抗水外套」採用 GORE-TEX INFINIUM防風技術，具有絕佳透氣性及高抗風性，並提供舒適、防風防寒的保護。

品牌祭出「山。海。露。探險記」活動，即起至31日，於指定門市單筆消費滿3000元贈聯名防水貼紙乙份，單筆消費滿4000元即贈聯名野餐墊；除滿額贈活動外，凡於GO WILD 通路消費不限金額，只要加購888元即可獲得Lafuma登山杖乙組。