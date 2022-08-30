一副黑色粗框眼鏡或黑墨鏡是名主持人陳文茜過去的招牌打扮，最近她在臉書回憶自己從小到大的「眼鏡史」，自曝10歲就被宣判有近視，醫師建議她配隱形眼鏡可避免度數上升，於是她從早年的硬式隱形眼鏡到拋棄日拋隱形眼鏡都戴過，未料後來角膜潰瘍，醫生不准她再戴隱形眼鏡，陳文茜一氣之下買了20多副眼鏡，成就後來「百變」封號，怎知後來鼻頭皮膚因此破皮，她進而投降選擇動雷射手術。

陳文茜最近在臉書發文，透露自己從10歲起就跟眼鏡為伍，從第一代用大同電鍋蒸消毒的硬式隱形眼鏡戴起，但因為容易掉進洗手台，讓她練就修水管找隱形眼鏡的功夫，直到30歲拋棄式隱形眼鏡發明，陳文茜笑說：「我每回『拋棄』它時，都帶著無名的復仇快感。再也不必撈你了」。

陳文茜自曝10歲起就開始近視戴眼鏡。（圖／中時資料照片）

12年前陳文茜就診被醫生說得到角膜潰瘍，無奈又火大之下，陳文茜買了20多副眼鏡，包含有度數的太陽眼鏡，方便她換造型，沒想到遇到衰事，「眼鏡又毀了我的鼻頭皮膚，破皮潰瘍，終而投降做了不得已的眼睛雷射手術」。

陳文茜說，最近臉書跳出回顧她的眼鏡生涯，可見她過去曾戴著眼鏡細心搭配不同造型為了訪問女神卡卡、李敖、星雲大師等名人，也曾戴著眼鏡上紅毯或到學校教學，「回憶，如從鏡子上錄下過去自己的各種不同的角色。我告訴Sisy小姐，妳飽餐了自己的生命！不負此生。」