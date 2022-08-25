黨產會於7月26日公布處分書，要求救國團自收到處分書次日起30日內，將旗下61筆土地、建物及現金新台幣16億3500萬餘元移轉為國有。救國團表示，今(25)日為執行日期的最後一天，該案已於8日已向台北高等行政法院聲請停止執行，並於17日開庭後，依法官要求二次提供補充資料，希望法官審酌黨產會此舉將造成救國團不可回復之損害，裁定停止執行。

救國團表示，黨產會承認救國團成立時是政府組織，既是政府組織，就不會是國民黨的附隨組織，救國團的財產自然也不會是不當黨產。《憲法》保障人民的財產權，黨產會以莫須有的罪名沒收救國團的財產，不但是明顯的違法濫權，也嚴重的威脅到救國團這個公益社團的生存。

救國團無法理解，黨產會曾經公開表示「並不否認救國團過去的豐功偉業，也對近年來救國團的轉型表示肯定」，如何忍心假借轉型正義之名影響到救國團的生存？

救國團指出，黨產會的行政處分嚴重威脅到救國團無辜員工及教師的工作權與生存權，也影響到消費大眾的權益，因此希望法院能裁定停止執行黨產會的行政處分，來保障其員工及老師的權益，讓他們繼續安心的為社會大眾服務。

救國團提到，近期正持續透過各種管道，爭取社會大眾的支持，也在官網設置連署網站，供國內外有識之士加入支持的行列，一個月以來，許多民眾紛紛在媒體投書及在社群網站貼文聲援，連海外各國僑界也聯合起來發表公開聲明，表達對黨產會的強烈抗議。

救國團強調，對於黨產會在第一審行政法院尚未就救國團是否為附隨組織部分作出宣判之前，及在救國團與黨產會尚在談判之際，突襲宣布沒收救國團財產，民主國家最基本保障的工作權、人權與名譽權頓遭黨產會毀壞殆盡，表示痛心。

救國團說，黨產會號稱政府獨立機關者，一再以正義之名行違法濫權之實，世界上沒有一個國家的轉型正義像台灣這樣，製造這麼多的仇恨與對立，救國團將持續用各種合法方式，維護《憲法》保障的人民權益，並呼籲社會大眾一起站出來支持正義和公理。