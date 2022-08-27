民眾黨新竹市長參選人高虹安27日參加「守護弱勢・成就無礙」社區身心障礙者關懷活動，並提出「新竹有愛・身心無礙」身障權益相關政見，將推動落實身心障礙6大平權目標，盼提供身心障礙者更友善的平權環境。
高虹安表示，國際身心障礙者權利公約（CRPD）推行許久，且無障礙是城市進步的象徵，因此她未來將推動6大身心障礙平權理念，以醫療平權、教育平權、交通平權、資訊平權、運動平權和文化平權為目標。
具體而言，將打造竹市無障礙就醫環境、強化身障者健康照護服務、建立親友支持體系；補充特教師資、廣設特教生寒暑假專班、無障礙學習環境、完善教材教具；加強大眾運輸身障友善措施、加強無障礙交通運輸系統。
同時，也要推動公家APP或網站無障礙資訊格式及友善輔助介面；強化各類運動場館無障礙環境及設施，身障體育活動多樣化；並提升身障者文化及廟宇與教堂近用與文化平權等。
高虹安指出，每個人面對疾病老化在生命歷程中，都有可能經歷「障礙」的狀態，而無障礙是國家和城市進步的象徵，未來若擔任新竹市長，也會將6大身心障礙平權理念，落實在市政當中。
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