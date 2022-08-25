創新創業在經濟發展過程，具有改變結構僵化、加速成長的功能。台灣內生的新創生態取決於早期投資的質與量，FINDIT早期投資資訊平台及資料庫說明了所有細節。

FINDIT平台由台灣經濟研究院研六所組成團隊，該所所長吳孟道說，團隊用了8年的時間累積了4,000家台灣新創企業的資料，也藉由研究的過程，釐清投資趨勢的軌跡，感謝經濟部中小企業處願意一直支持，台灣新創生態系才有機會讓效果大加擴散。

FINDIT平台成立於2015年，秉持「台灣新創募資第一站」使命，已連續七年舉辦早期投資論壇及閃約媒合會，並透過媒合或輔導，成功促成143筆交易，協助126家台灣新創企業募得超過新台幣33.6億元投資金額，其中有3家出場（EXIT）案例。

今年度「2022台灣早期投資系列活動」包含趨勢發布會與閃約媒合會，25日的專題演講「台灣早期投資趨勢」由台灣經濟研究院研究六所副所長范秉航發表FINDIT團隊對台灣新創獲投之研究成果；第一場對談「觀點交鋒一—攜手企業投資，共闢新創大未來」邀請台安傑國際天使投資、達盈管顧、扶田資本、緯創資通，與新創分享和創投或企業創投合作的經驗與成功案例、尋找各類型投資者的差異，以及對今年及明年最熱門投資領域的看法。

第二場「觀點交鋒二—凝聚多方資源，優化創業環境」則邀集台灣就業金卡辦公室、創投公會、悅智全球顧問（YEZ國際加速器）及Garage+，針對人才、資金、輔導、場域等不同面向探討新創環境的營造、多方資源對台灣新創的關鍵助力與影響，以及台灣新創生態系持續茁壯的下一步。