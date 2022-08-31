竹縣＋1044 衛生局籲民眾盡速接種疫苗。(新竹縣府提供)

中央31日公布新竹縣新增1044例確診案例，分別為486名男性、558名女性，年齡分布在0至97歲，12歲以下164名、65歲以上64名，確診者集中在18至64歲青壯年佔7成1。目前新竹縣居家隔離1302人，居家照護列管2814人，今年累計確診138996人。

新增確診者分布為竹北市465例、竹東鎮179例、湖口鄉128例、新豐鄉95例、新埔鎮54例、關西鎮21例、芎林鄉34例、橫山鄉17例、寶山鄉28例、北埔鄉12例、峨眉鄉6例、尖石鄉3例、五峰鄉2例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。。

衛生局統計，截至30日為止，新竹縣第1劑接種率94％、第2劑86.9％、第3劑70.4％、第4劑6.13％。65歲以上長者第1劑接種率84％、第2劑80.4％、第3劑70.3％，第4劑27.4％。

5歲至11歲兒童第1劑接種率為80.2％、第2劑50.6％。出生滿6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率為25.3％、第2劑1.6％。

衛生局提醒民眾盡速接種疫苗，10日將在新竹縣婦幼館加開社區接種站，提供3種疫苗接種，包括18歲以上莫德納、5歲到11歲兒童BNT疫苗，以及出生滿6個月到4歲嬰幼兒BNT疫苗，共800名線上預約名額，現場也提供隨到隨打各50名。

大安醫院疫苗預約入口網：

https：／／www.da-professional.com／da／v／index.html

竹縣疫苗地圖：

https：／／prevention.hcshb.gov.tw／Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

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https：／／prevention.hcshb.gov.tw／News.aspx？n=1060＆sms=10068

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