散戶追捧的「迷因股」美國電玩零售商GameStop（遊戲驛站），去年轉型力拚線上銷售後，今年打算把重心轉回實體通路，將祭出派股和加薪等誘因，盼能留住門市員工。

GameStop發給內部員工的備忘錄顯示，計畫全面發放股票給美國門市主管，也打算幫部分實體店面資深員工加薪。門市主管可領到價值高達2.1萬美元（約合台幣64萬）股票，將分三年生效。

GameStop執行長弗朗（Matt Furlong）在備忘錄中指出，財務獎勵將於9月起跑，但他並未講明員工須滿多少年資才有加薪資格。

據熟悉內情人士透露，GameStop投資4,500萬到5,000萬美元在這項員工薪酬新倡議，僅全美3,000多家門市據點的員工適用。

弗朗於備忘錄表示，花了一年時間強化產品組合、基礎設施及技術能力後，「我們現在專注於實現獲利，推出專利產品，重新詮釋我們的品牌，還有投資我們的店面。」

他並提到，「雖然我們持續發展電商和數位資產，實體店面依然是GameStop價值主張的關鍵。」

原本股價跌到谷底的GameStop，去年在散戶發起的「史詩級軋空」戰役中爆紅，股價一飛衝天。但GameStop畢竟虧損多年，大股東線上寵物產品零售商Chewy Inc.共同創辦人柯恩（Ryan Cohen）力促重整經營團隊，盼能讓業績起死回生。

原本效力亞馬遜的弗朗，去年中被挖角加入柯恩主導的GameStop新經營團隊，柯恩也是去年正式入主GameStop擔任董事長。

GameStop過去一年致力壯大電商業務，包括出租物流中心，在佛州增設客服機構。GameStop還搶搭NFT（非同質化代幣）熱，開辦這類數位資產專屬的交易市場。

GameStop本財年第一季（截至4月底）的營收成長，但虧損也擴大。該公司股價過去12個月累跌逾35％，同時間那斯達克指數跌幅不到20％。