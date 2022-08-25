蘋果24日正式發出秋季新品發表會的媒體邀請函，預計9月7日在加州總部舉行（台北時間9月8日凌晨1點），重頭戲將是新款iPhone 14系列手機，同時展示新一代智慧表Apple Watch和無線藍牙耳機AirPods。

今年發表會的時間較往年提早一周，如果蘋果依照慣例在發表會的一周半後開始出貨，將能為會計年度第四季（7至9月）增添兩周的iPhone銷售收入。發表會的主題定為「Far Out」，邀請函的設計呈現星空影像，暗示iPhone 14將支援「星空拍攝」功能。

預估蘋果本次仍會推出四款iPhone，包括基本款iPhone 14、高階款14 Pro，以及大螢幕版的14 Max與14 Pro Max。分析師預期電池壽命和處理能力都將升級。

iPhone 14 Pro將是發表會的焦點，預期主鏡頭將升級為4,800萬像素，搭載速度更快的A16晶片，並去除瀏海。至於基本版iPhone的更新幅度預料不大，外界猜測蘋果的用意是鼓勵使用者升級至高階機種。

蘋果2020年推出的iPhone 12首度支持5G，Monness Crespi Hardt分析師懷特（Brian White）先前表示，今年全球更多地區推出的手機可望增加5G功能。

儘管整體手機市場顯露疲態，但蘋果預期今年iPhone需求仍可維持強勁，已要求供應商生產9,000萬支iPhone 14，數量與去年問世的iPhone 13相當。在2021年之前，新版iPhone的生產量約在7,500萬支。

蘋果預估今年整體iPhone生產量可望達2.2億支，與2021年的水準相同。蘋果的用戶願意在高階手機花錢，是該公司能抵抗手機市場成長減速的原因。

蘋果執行長庫克7月表示，公司未見到iPhone銷售遭受宏觀經濟影響的證據。

秋季發表會將在加州總部的賈伯斯劇院舉行，這是2020年疫情爆發後的首場實體、室內大型活動。前兩年的新品發表會都是在線上舉行。