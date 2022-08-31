炳碩生醫表示，全球手術機器人市場在骨科領域出現新藍海，將加速推廣已取證「君凱捷複合手術導航系統」及「脊椎微創手術機器人」二大產品的全球布局，台灣市場以搶下五成醫學中心覆蓋率為目標、美國市場追求產品市占率達一成，其餘海外市場則採取合資或授權模式拓展版圖，並朝IPO邁進。

炳碩生醫執行長莊學誠表示，除開展第一代植釘產品在美國與台灣市場的通路布建，以及歐洲、中國和其他主要市場的商業化取證外，公司也朝減壓、骨水泥成形等適應症開發更先進的第二代產品功能推展。

炳碩生醫「君凱捷複合手術導航系統」及「脊椎微創手術機器人」產品，在提交上市許可申請的一年內，分別獲得台灣衛福部食藥署（TFDA）、美國食品藥物管理局（FDA）審查通過，「脊椎微創手術機器人」是台灣第一個獲FDA審查核可的微創手術機器人，適應症為腰椎植釘手術，也是目前全球唯一將機器手結構應用於硬組織的機器人產品。

莊學誠指出，近十年來包括脊椎、關節、創傷的骨科相關手術需求成長快速，對骨科手術機器人產品需求同步提升。據市場研究機構Frost & Sullivan預測，2030年全球骨科手術機器人市場將由2020年15億美元成長至86億美元，十年複合成長率近達20％，至2026的五年複增長則達近50％。

莊學誠說，「君凱捷複合手術導航系統」是一套涵蓋從術前規劃、術中註冊到影像導引的高精度導航系統，今年3月獲TFDA上市許可證，目前在全台重點醫學中心進行推廣型的臨床測試。

甫獲美國FDA審查通過的「脊椎微創手術機器人」則擁有獨步全球的專利並聯式機器手設計、靈活性高，在程序自動化部分率先突破業界水準，居領先地位。