小米宣布在台推出紅米機數字系列第一款5G手機Redmi 10 5G，採用聯發科入門5G平台天璣700，支援雙鏡頭主相機、90Hz FHD+螢幕、5,000毫安培電池與18瓦快充，單機建議售價6,499元起。

小米表示，Redmi 10 5G採用6.58 吋FHD+螢幕，支援流暢、省電的90Hz AdaptiveSync技術，可根據用戶的瀏覽內容智慧調整螢幕更新率，以90Hz滑動螢幕或玩遊戲、60Hz觀看串流影片、50Hz閱讀、30Hz播放影片，提供更舒適的觀賞體驗，同時最大化電池續航力，雙鏡頭主相機的主鏡頭為5,000萬畫素、f/1.8光圈，搭配200萬畫素景深鏡頭，4GB RAM+64GB ROM單機建議售價6,499元、4GB+128GB售價6,999元。

小米表示，Redmi 10 5G將於9月1日起於小米商城、小米之家33間實體門市、PChome 24h小米旗艦館、蝦皮小米官方旗艦店、momo購物小米官方旗艦館、神腦生活、遠傳friDay購物、myfone購物、ETmall東森購物網、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C開賣，其中4GB RAM+64GB ROM版本於電信通路門市搭配指定5G資費方案，新機0元起帶回家，4GB+128GB版本電信通路由遠傳電信獨家開賣，搭配遠傳指定5G資費方案月付599元、售價490元起。