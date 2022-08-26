小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。勞動部2022年1月公布「勞工保險普通事故保險費率精算及財務評估」報告，在行政院過去三年連續撥補勞保基金720億元，加上基本工資調漲，及勞保收益增加等相關因素，勞保破產時間由原先2026年，延後至2028年，但今年勞保基金投資遇到亂流，上半年虧損727億元，外界相當擔心是否會影響到勞保基金體質。

【1】增保障 勞保基金撥補450億

行政院會25日通過明年度總預算，敲定勞保基金撥補450億元，比今年度大大增加150億元。對此，主計總處主計長朱澤民表示，是為了提高勞工保障。

【2】iPhone 14將亮相 10檔蘋概股漲

美商蘋果將於台北時間9月8日凌晨發表新品，主題是「Far Out」，預料iPhone 14等一系列新品將亮相，包括台積電等10檔大型權值蘋概股26日鼓掌慶賀。

此次蘋果秋季發表會預計分成兩場舉辦，首先登場的將是iPhone 14系列，以及Apple Watch Series 8、AirPods Pro 2等，緊接著，在10月再推出Mac及iPad系列的相關更新。

【3】金援張國煒 鄭深池參與星宇增資

星宇航空啟動興櫃前現金增資2.75億股，除原股東董事長張國煒及能率集團持續加碼，包括張國煒的二哥張國明、姐夫長榮國際董座鄭深池都參與此次增資，除看好星宇未來發展，也透過金援張國煒，讓雙方同盟關係更緊密。

【4】老城、老人、老屋多 危老都更案7成集中北市

台北市常被房地產業者喻為老城，老人、老屋多，專業市調機構的最新統計也發現，北台灣都會區危老重建及都更案，7成以上案量集中在台北市，高達925億元，都更翻新腳步正在加速，至於新竹縣、基隆市雙雙掛蛋，呈現兩極化。

【5】歐洲能源危機多慘？芬蘭經濟部長爆：自家電費漲4倍

俄烏戰爭及後續制裁推升能源價格飆漲，對俄能源有著高依賴的歐洲更因此苦不堪言。芬蘭經濟部長林提拉（Mika Lintila）近期在一次採訪中透露，數十年來最具威脅的能源問題，已經使他家電費漲了4.6倍。