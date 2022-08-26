前年高捷橋頭糖廠站前空地發現女性桶屍，檢方指控情侶檔吳俊忠、熊俐棋因盤店糾紛一時不滿，將林姓女子殺死，並將屍體放入塑膠桶內，倒入鹽酸以水泥加以覆蓋後棄置，最高法院駁回上訴，依殺人等罪將吳男判刑19年7月，熊女判刑17年8月確定。

本案起因，林姓女子在2014年打算盤讓原經營之卡拉OK店，吳、熊2人於給付訂金5000元後，即取得該屋鑰匙及搬入該屋內，但林女事後接獲該屋房東表明不欲續租之意於是向吳及熊告知，2人心生不滿將林的頭髮亂剪至極短、身上之衣服剝光，關在該屋夾層房間。

12月12日晚上熊女因聽聞林在夾層房間內對外求救之聲音，便立即趕至房內，為防止林對外呼救，憤而與林發生扭打，吳返屋後持不詳長型鈍器猛力毆打林之左右大腿、小腿、手臂、臀部及胸部等部位，致林女橫紋肌溶解症死亡。

吳俊忠與熊俐棋13日中午發現林死亡後，將屍體掩埋棄，17日購買大型塑膠桶、鹽酸、水泥等物後，到埋屍地點將屍體挖出，載往高雄市橋頭糖廠南路捷運站對面空地，合力將置於塑膠桶內之屍體搬至坑洞中，並於桶內倒入鹽酸後以水泥加以覆蓋。

高雄高分院認為吳男及熊方因糾紛一時不滿行凶，見被害人對外呼救下，憤然鑄成大錯，又執意不願為此接受追訴處罰，駕車漫無目的繞行，遲未將生命垂危之被害人送醫救治，終致死亡結果發生，各判處19年7月及17年8月徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。