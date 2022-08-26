新冠肺炎疫情自2020年爆發以來，國內至今累計近1萬人喪命。前總統陳水扁日前透露自己過去曾告誡前指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中不要一心二用，否則就是「踏著1萬人屍體拾級而上，進軍台北市政府」。現任指揮官王必勝今對陳水扁的說法直言「這是不公平的」，有種故意、失職、利用的意味，話講得太重，對指揮中心也很受傷。

王必勝今接受節目《新聞不芹菜》專訪時指出，新冠肺炎是百年大疫，疫情之下不可能沒傷亡，全世界至今累計的死亡數約有600多萬，不可避免，我們希望的是減災。目前為止，國內的致死率約為0.19％，在全球201個國家中，台灣是前20名，是前段班，日本比台灣差一點，南韓比台灣好一點，新加坡、紐西蘭、澳洲和台灣差不多。聽在民眾的耳朵，可能會覺得「第幾名關我們什麼事」，但他想表達的是指揮中心有盡力去做。

「我們抓的死亡定義很嚴格，只要有就認定」，王必勝表示，指揮中心很負責任，不會說這個死亡不算、那個死亡不算，大部分經過審核都算，包括癌症末期、慢性病，只要有染疫都納入計算。我們在談世界的比較時，還要考慮有些國家不怎麼檢驗、資料不更新，新冠肺炎的傷亡是難免，指揮中心盡全力降到最低。

對於陳水扁指陳時中「踏著1萬人屍體拾級而上」，王必勝今也直言「這是不公平的」，我們的傷亡是難免的，我們盡力做，表現不錯。說踏著屍體而上，有種故意、失職、利用的意味，「這話講得太重，對我們來講也很受傷」。他認為社會要團結一點，他也不是天真的人，知道有政治、選舉，可是在防疫這塊，還是希望保持團結、和諧，把事情做好、把健康顧好，要選舉再選舉。