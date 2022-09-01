忍無可忍！陳時中喊公布大巨蛋檔案 柯文哲一聽怒轟：屁話連篇！

民進黨台北市長參選人陳時中日前發布大巨蛋政策，喊出相關檔案應公開透明，自己將公布所有決策紀錄的資料、對物，台北市長柯文哲1日赴市議會總質詢時被問到此事，他突然爆怒指出，「全部檔案我都公布了，他想還去挖什麼檔案？」狠嗆陳時中屁話連篇，「他X的」。

台北市議員汪志冰質詢時提及大巨蛋議題，她感嘆大巨蛋已陰魂不散跟了柯文哲整整8年了，無奈處理不了，而柯文哲是因大巨蛋當上市長，但陳時中發現這個蛋還滿好用的，所以「抓交替了」，還笑柯現在被中央營建署卡蛋，以前敵人是前台北市長郝龍斌，現在是陳時中。

汪志冰問及，陳時中稱當選後將公布所有大巨蛋的相關決策檔案，聽了會不會覺得生氣，柯文哲回，是覺得好笑，重點是能不能講出大巨蛋怎麼處理會更安全，必須要有具體方法，且大巨蛋本來就是體育優先，剩下才是其他用途，至於公布檔案，他則突然爆氣指出，全部檔案他都公布了，想還去挖什麼？這屁話，屁話連篇，他X的！」

汪接著質詢，當初柯文哲在大巨蛋議題上嗆郝龍斌是弊案，還說這是財團刀叉吃人肉，難道這也是講一堆屁話，柯文哲則說，自己是沒有經驗，但大巨蛋確實是不按圖施工而停工，因此變成現在這樣，反正很慘啦。