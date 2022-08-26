成功大學今天宣布，成大「CARE-Valve」學生團隊參加國際學生醫學工程設計獎競賽，以可解釋性人工智慧，用於快速篩檢瓣膜性心臟病的穿戴式邊緣運算系統，奪下銀牌獎。

成大今天發布新聞稿指出，2022年國際醫學生物工程聯合會在新加坡舉辦國際生物醫學工程年會，同時舉辦國際學生醫學工程設計獎（IFMBE Toh Siew Lok Student Design Award）競賽，以紀念前新加坡生物醫學工程學會副主席Toh Siew Lok。

今年競賽主題要求參賽團體對資源匱乏地區，設計出改善當地醫療保健環境的技術；歷經4個月競爭，成功大學生物醫學工程系組成的「CARE-Valve」學生團隊，以可解釋性人工智慧，用於快速篩檢瓣膜性心臟病的穿戴式邊緣運算系統，從全球50多組學生團隊中脫穎而出，奪下銀牌獎。

成大指出，在非洲、印度、東南亞等資源匱乏地區，瓣膜性心臟病發生率是已開發國家的90倍以上，卻沒有足夠的醫療資源，使用聽診器、心臟超音波等高度仰賴專業醫師、技師操作及判讀的醫療器材。

「CARE-Valve」開發的穿戴式邊緣運算系統，除可更快更穩定取得生理訊號，還能透過人工智慧的邊緣運算系統，快速篩檢出受測者是否有患病風險，另可解釋人工智慧的應用，可讓臨床專家理解深度學習模型所抓取的辨識特徵與臨床特徵是否吻合。（編輯：黃世雅）1110826