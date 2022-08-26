東京核心消費者物價指數（CPI）在8月寫下將近八年來最快增長速度，顯示燃料與原物料成本上漲，令日本首都通膨壓力擴大。
此數據預告日本全國消費者物價在未來數月可能持續上揚，不過增幅與其他主要經濟體相比仍屬溫和。
官方數據指出，東京8月核心CPI躍升2.6％，超出市場預估中值2.5％，也高於7月的2.3％，創2014年10月以來最高增幅。
身為全球第三大經濟體的日本於7月全國核心CPI勁揚2.4％。
東京核心消費者物價指數（CPI）在8月寫下將近八年來最快增長速度，顯示燃料與原物料成本上漲，令日本首都通膨壓力擴大。
此數據預告日本全國消費者物價在未來數月可能持續上揚，不過增幅與其他主要經濟體相比仍屬溫和。
官方數據指出，東京8月核心CPI躍升2.6％，超出市場預估中值2.5％，也高於7月的2.3％，創2014年10月以來最高增幅。
身為全球第三大經濟體的日本於7月全國核心CPI勁揚2.4％。
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