台南市社會局老福科派員前往調查。（程炳璋攝）

台南市一家長照機構遭指內部一名女照服員涉及幫阿公打手槍，台南市社會局前往調查，詢問相關情事。（程炳璋攝）

台南市傳出一家長照中心女照服員，工作之餘經營交友平台直播，為爭取網路流量賺外快，竟公布她為住民阿公打手槍的畫面，引起網友譁然，依據她陳述曝光該機構，台南市社會局會同警方26日前往稽查，該名女照服員矢口否認，但阿公已承認「被服務」，台南市社會局正依照老福法48條與51條，研議是否公告傷害人的姓名。警方追查是否涉及性侵與性騷擾。

根據爆料，當事女照服員在網路平台上暱稱「溼護辣嬌」，她在交友平台上十分開放，不僅聊天挑逗網友，還會應會員要求，直播情色表演，在平台內屬於熱門搶手的直播主。

誇張的是她竟然利用上班時，開啟直播視訊聊天，在會員的注視下拿出按摩棒「自己來」，最後還將手伸入住民阿公的棉被內，為阿公「打手槍」服務，雖增加直播點閱率，卻讓網友撻伐「不尊重住民」。

這家私立長照中心共有45位住民，由包含外籍看護在內共10多位女照服員照顧，多數皆中等體型，被曝光的當事人身形較瘦，同事立即認出。

據了解，該女年約25歲，來長照中心服務約半年，平時工作乖巧，不似作風大膽的女生，長照中心同事得知後大為驚訝，機構負責人李仁傑表示，該女26日休假未上班，對大家的詢問，她一直否認爆料指控。

台南市社會局老人福利科與台南市警2分局派員前往調查，找到疑似當事人阿公，阿公已坦承「被服務」，警方正進一步調查女照服員的說法。

台南市社會局表示，正依照老人福利法第48條影響服務對象身心健康重大情形與第51條傷害獲身心虐待行為，前者可罰6萬至30萬，可公告單位名稱與負責人姓名，後者罰3萬至15萬，可公告傷害人姓名。若涉及性騷擾與性侵害者，將移送司法機關偵辦。