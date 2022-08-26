高齡化社會來臨，不過桃園遭審計處、多名市議員點名關心，長照中心服務人員出現不足的狀況，盼市府能想辦法補齊，一方面滿足長照服務需求，另一方面別讓既有的人員壓力過大。對此衛生局表示，已有積極鼓勵單位聘用專業人員，此外也與勞動局合作培訓照服員，積極擴充長照人力。

審計處報告點出，桃園市2020至2023年各類長照人力需求預估均呈現增長趨勢，但從2020年及2021年各類人力實際聘僱情形，卻發現除了個案管理員、照顧服務員 、社工人員有達到各年度需求數以外，其餘照顧管理專員、護理人員、物理治療師及職能治療師等4項人力，連續2年未達到該年度的需求數，雖各類長照服務人力實際聘僱數已逐年增加，但人力需求仍供不應求，鑑於長照需求人口逐年增長，為避免高工作量影響人力留任與招募，應積極培育、擴展各類長照人力。

市議員簡智翔關心長照人力不足問題，他詢問，在高齡化、少子化衝擊下市府有無因應對策，而針對照專人員、職能及物理治療師等，目前欠缺多少人、有無訓練制度？市議員劉勝權則說，以桃園市長照及安養機構的可供進住人數有明顯增加，但服務人力的增漲幅度卻不足，顯示桃園老人長照及安養機構服務人員的負擔大。

衛生局表示，照專人員滿編為112人，目前有95人，尚缺17人，而物理治療師、職能治療師則屬於B級單位人員，已鼓勵單位多聘用。另也坦言，由於照管中心人員屬臨時人員編制，較無法吸引其他專業人員投入，加上工作性質常外勤家訪非常辛苦，因此也相對減少同仁留任意願，但仍持續招募中。