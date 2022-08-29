台南市一家長照中心的女性照服員，工作之餘也經營交友平台直播，為爭取網路流量賺外快，竟然公布她替住民阿公打手槍的畫面，引發網友譁然。市府社會局29日表示，經調查後除依法開罰該長照中心6萬元，並責令對相關涉案工作人員暫時停止職務外，全案也移送檢方偵辦中。

社會局表示，經查報導中影片的行為人，對住民有疑似性騷擾、性侵害或猥褻等不當對待行為，已證實是該長照中心的工作人員。鑑於該長照中心未能善盡督導管理職責，導致照服員對住民有猥褻等不當行為，已先依《老人福利法》裁罰6萬元，並公告其名稱與負責人的姓名，並限期1個月內完成改善，且需於14天之內提出改善計畫。

社會局還強調，一旦機構工作人員對住民有不當對待情事，市府絕對會追查到底，目前除責令該長照中心對相關涉案工作人員暫時停止職務，以及接受相關調查外，也將對該長照中心加強抽查，以保障長者的權益。