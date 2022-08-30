BA.5疫情逐漸升溫，國內今天新增本土個案重回3萬例，昨天口服抗病毒藥物領用數也回溫，共有5174人次。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內確診人數增加，藥物開立也有增加，目前藥物儲存量非常充足，請大家不用擔心，預估倍拉維（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir）兩種藥物分別可供使用127天和231天。

羅一鈞表示，隨著BA.5疫情升溫，服藥人數也出現回溫，昨天共開立5174人份，分別為倍拉維（Paxlovid）4186份、莫納皮拉韋（Molnupiravir）988份；通常周二的數據會是一周最高，因為包含周六日的領用情形，於周一上傳，不過和過去幾周相比，昨天領用份數再度回到5字頭。

據統計，昨天共開立5274人份口服抗病毒藥物，為一個多月以來新高；上次領用高峰為7月19日，共6384人次領用，分別為5618人領用倍拉維、766人領用莫納皮拉韋。

羅一鈞說明，目前口服抗病毒藥物儲備量非常足夠，倍拉維還有30.6萬人份，預估可使用127天，莫納皮拉韋還有11.6萬人份，預估可使用231天；如果後續有消耗較快的情形，也會再洽購。

另外指揮中心日前宣布延長住宿式機構定期篩檢至9月30日止，住民每周2次、工作人員每周1次。羅一鈞說明，上周（8月22日至8月28日）篩檢陽性率處在低點，機構住民為0.5％、工作人員0.6％；上周新增587位住民確診、14例染疫死亡，今年4月1日以來累計1304死亡，致死率維持在2.66％。