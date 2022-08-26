南投縣府舉辦替代役備役役男演訓召集活動，有250名備役役男參加，縣長林明溱在會中勉勉勵成為做國家後盾。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣府舉辦替代役備役役男演訓召集活動，有250名備役役男參加，縣長林明溱在會中勉勉勵成為做國家後盾。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

為有效運用備役役男人力，南投縣府26日舉辦「替代役備役役男演訓召集」活動，有250名備役役男參加。縣長林明溱表示，備役役男在社會努力工作，做經濟推手，當國家有需要時挺身而出，災害發生時支援救災、戰時支援軍事作戰、疫情非常時期，則提升社區防疫應變能力，成為國家、人民最堅強的後盾。

林明溱說，替代役制度自2000年實施，目前全國列管備役役男有31萬餘人，其中，南投縣約有7000多人。縣府每年都會結合役政署舉辦替代役備役役男演訓召集，藉由平時召集演訓，在災害發生時支援救災；在戰時支援軍事作戰，提升國家整體安全；在流行性疾病疫情非常時期，也能有效提升社區防疫應變能力。

「人人學急救，除了幫助自己，也可受益他人！」民政處表示，碰到緊急危難時，學有基本急救觀念及處理能力，不但可成為緊急救護先鋒，對親友更是多份保障，演訓內容安排初級救護等實用內容，尤其，急救最常用到的 CPR（心肺復甦術）及AED（使用自動心臟電擊器）是訓練重點，此外，還有傷口處理及骨折固定、異物哽塞處理、生命徵象的測量及判讀等。

「替代役備役役男演訓召集」活動在南投縣農工商會展中心舉行，有公共行政役及社會役備役役男100人、南投縣替代役備役役男150多人，及替代役管理人員參加，回中安排基本訓練及替代役管理人員講習，提升管理效能與法紀常識，宣導正確服務及法治觀念。