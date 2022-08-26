邁達特(6112)旗下雲端服務公司Epic Cloud聚上雲持續瞄準企業資安需求，正式取得PAM解決方案領導者Delinea台灣代理權。鑒於台灣企業近年飽受各種資安攻擊襲擾，用戶對PAM（Privileged Access Management）解決方案的需求持續上升，促成Epic Cloud聚上雲與資安專家Delinea攜手合作。無論雲端或地端，Delinea的解決方案都易於部署、具可擴展性且足夠強大，可保護處於任何PAM階段的所有單位。

聚上雲取得Delinea台灣代理權，針對台灣企業目前面臨的資安威脅，聚上雲將Delinea的四款PAM解決方案積極推向市場：特權帳號管理、伺服器提權委任管理、終端最小權限化和應用程式機密庫管理，進而全面協助企業達成零信任特權目標。

Delinea亞洲區銷售副總裁Anand Kannabiran表示，資安漏洞正創歷史新高，各單位都在找尋能夠滿足當今和未來資安需求的解決方案。透過與聚上雲合作，Delinea可為台灣企業提供整合的、可擴展的解決方案，以保護其特權帳戶。藉由在伺服器和端點上實施相當及時的特權訪問管理，可為用戶極大幅降低資安風險。而Delinea的解決方案在雲端隨開即用，聚上雲則可提供地端、雲端或 MSSP（Managed Security Service Provider）的多元應用協助，以滿足企業的不同需求。