陳世霖昨天已辦理退黨，也表明將參選永康區市議員。(曹婷婷攝)

年底九合一選舉剩下不到百日，民進黨於台南市議員第七選區（永康區）提名3席，目標3席全上，不過，黨內初選失利的陳世霖昨天已前往市黨部申請退黨，且將以無黨籍身分參選，綠營憂心，「3＋1」恐將重演本屆提名4人，結果僅上2席的命運。

獲黨提名的陳秋萍、朱正軒、黄肇輝今天齊聲喊話「以大局為重」，希望陳世霖能知所進退，3人也聯合呼籲，民進黨支持者應拒絕脫黨參選者，確保民進黨拿回永康3席席次，並進一步讓民進黨在市議會席次過半。

陳世霖表示，他早年參與民主運動，對民進黨有深厚情感，沒人想走到這一步，也希望能跟民進黨「好聚好散」。他說，昨天下午已至市黨部辦理退黨，投入市議員選舉已成定局，也提到從黨內初選至今，很多支持者力挺他，參選是為了不辜負鄉親跟支持者的期待。

立委郭國文表示，2010年、2014年民進黨於永康區拿下3席，是他跟陳秋萍、林宜瑾努力打下的基礎，在此之前，民進黨於永康區都僅2席議員。2018年，原提名3席，後來多徵召陳世霖1席，選舉結果出爐，只有林宜瑾、陳秋萍當選，這也證明提名4席是過度提名，為了確保不讓歷史重演，此次提名3席，力保3席全上，他也喊話，希望民進黨支持者全力支持黨提名的人選。

陳秋萍、朱正軒、黃肇輝異口同聲說，陳世霖在昨天之前都還是民進黨員，希望他能夠尊重民進黨多年來建立的提名機制，勿以個人考量，違紀脫黨參選，傷害民進黨的團結。3人也說，若陳世霖最終還是登記參選，也呼籲民進黨支持者要認清，拒絕脫黨參選者，並勿重蹈覆轍，以確保民進黨在永康區能拿回3席議員席次。