九合一選舉明天是登記截止日，民進黨中央確定台南市議員第一選區徵召初選失利的現任市議員劉米山參選，劉米山今下午近2點接到黨中央通知，他說，雖然經過4個多月煎熬，但很榮幸獲得徵召，也感謝黨中央作出公平正義的選擇。

劉米山說，他本來就是市議員也一直為地方服務，這次雖經過波折，但他秉持不攻訐、善性及公平正義，相信最後會戰勝，不會被擊倒，堅持到今天，很榮幸獲得黨中央徵召參選，他將力拚民進黨議會過半，也將幫地方作更多建設，朝幸福城市邁進。

他說，經歷此一波折，他也深切檢討自己不夠努力，會再更打拚、繼續衝下去，同時希望蔡宗翰能釋懷，因為人生挑戰是一波一波的。他說，這次不代表中央黨部是不公平裁決，因民調是做為參考，實質地方打拚更重要。他說，這段時間很多人鼓勵他，也要不少人要他脫黨參選，但他堅信不能這麼做，也一路堅持到今天，感謝中央黨部的明智之舉。

民進黨台南市第一選區議員初選，因新人蔡宗翰在民調勝出，但遭檢舉使用詐術，涉及選舉手法不當，黨中央暫緩公告提名蔡宗翰，第一選區提名人選這1席次懸而未決，眼看選舉登記截止在即，今天終於確定徵召劉米山，綠營支持者都鬆一口氣說，「好事多磨，但實在拖太久了！」