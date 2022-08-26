今天晚上鬼門關！一名網友感嘆地說，鬼月就這樣過了，感覺和以前比起來，今年鬼月的氣氛淡化了不少，幾乎沒有什麼鬼片上映，相關的鬼月禁忌也很少聽到有人提，到底是為什麼啊？貼文引起網友討論，不少人看完直呼，已經活在地獄還怕鬼？通膨、中介法、疫情等那麼多事情要擔心，根本沒空管鬼月了，只能說窮比鬼還要可怕。

一名網友近日在PTT上發文表示，以前7月和8月的時候，中元普渡和鬼門開的話題都會不斷被提起，而且各種節目也會用鬼月做主題，電影院裡也有大量的鬼片上映，連電視台都會輪播一堆舊的鬼片，鬼月相關的禁忌也會被不斷拿出來討論。

該網友指出，農曆過年已沒了年味，連鬼月的氣氛也在淡化，不知道大家有沒有這樣的感覺，到底節日的氣氛變淡是為什麼啊？貼文引起討論，不少人表示，通膨、數位中介法、疫情動向與規定等，要煩惱的事情太多了，根本無暇顧及鬼月。「鬼有通膨可怕嗎」、「股市賠錢比鬼可怕幾百倍」、「網路都要戒嚴了，誰跟你鬼故事 ？」

另有大批網友則哀嚎說「窮比鬼更可怕！」因為當現實已經比鬼還更鬼，那大家自然就感覺不到鬼月的氣氛。「住鬼島還會怕鬼？」、「人比鬼更可怕」、「自己就是窮鬼，還怕啥」、「沒錢更可怕，你還會怕鬼？」