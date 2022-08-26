中華隊26日在U18亞洲男籃錦標賽再次遭遇菲律賓，兩隊先前曾在預賽交手，中華隊以73比84敗下陣來，反觀今天中華隊雖在末節試圖反撲，最後仍以67比72不敵菲律賓，28日只能跟接下來的伊朗與卡達之戰敗隊爭搶本屆U18亞錦賽第7名位置。

中華隊開賽就靠張俊生、葉惟捷各一個三分球帶領，打出10比4開局，且有效封鎖菲律賓火力，讓菲律賓首節命中率僅2成11，打完首節，中華隊19比12領先；但在次節一開始，菲律賓就打出10比2猛攻超前，中華隊也趕緊喊暫停。

可惜暫停過後，中華隊不但沒有止血，反讓菲律賓擴大這波攻勢變成14比2，上半場結束，菲律賓反以35比27領先；中華隊直到下半場開打前剩3分鐘，才緩緩從休息室走回板凳席，根本連熱身投籃都沒有，這點也讓他們付出代價。

因為菲律賓下半場一開始，又打出7比1小高潮，轉眼擴大領先到14分，讓中華隊只能趕緊喊出暫停止血，儘管隨後中華隊一度縮小差距到10分，卻又遭菲律賓打出10比0，擴大領先到20分之多，打完前3節，中華隊43比59落後。

來到末節，中華隊展開反撲，靠著徐得祈連拿5分，打出9比0小高潮，一度追到55比65，甚至徐得祈最後1分44秒上籃取分，郭俊言最後1分11秒兩罰中1，中華隊追到只差7分，可惜張俊生最後1分04秒兩罰落空，就算郭俊言最後26秒放進兩分，場上卻已大勢已去。

中華隊今天以葉惟捷攻下17分最高，他的南山高中隊友徐得祈也拿16分、5助攻、5籃板及4抄截，郭俊言12分、6籃板，張俊生9分、5籃板及5抄截。