打到U18亞洲男籃錦標賽最後一天賽程的中華隊，28日遭遇曾在預賽以96比62大勝的卡達，卻意外陷入苦戰，幸好末節打出關鍵15比2猛攻，中華隊最後仍以93比71擊敗卡達，拿下本屆U18亞錦賽第7名，葉惟捷單場飆進6顆三分球、獨拿23分。

面對曾在預賽狂勝34分的卡達，中華隊今天卻在上半場陷入苦戰，開賽沒多久被卡達打出7比0攻勢，隨後更變成互有領先的拉鋸僵局，甚至打完上半場，卡達41比38領先，中華隊明顯專注度不足，半場唯一得分上雙的是張俊生10分。

來到下半場，中華隊外線火力終於甦醒，靠著鄭名斈、葉惟捷各投進1顆三分球帶領，中華隊第3節一開始就打出14比3攻勢，反以52比44領先卡達，可惜中華隊隨後失誤連連，又讓卡達追了上來，打完前3節，中華隊65比63領先。

幸好中華隊末節重新找回防守強度，讓卡達在末節前面5分鐘只拿2分，中華隊趁機拉出15比2猛攻，轉眼擴大領先差距到15分，也讓場上勝負提前底定，中華隊末節最後只讓卡達拿下8分，充分展現防守能力，成為整場比賽勝負關鍵。

除了葉惟捷攻下全隊最高23分，張俊生也拿20分、11助攻、4助攻與4抄截的好表現，徐得祈15分、7助攻，郭俊言12分、4籃板，謝銘駿10分。