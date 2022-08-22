中華男排U18國家隊本次出戰U18男子亞洲排球錦標賽，22日以16比25、25比15、25比18、20比25、15比17飲恨敗給中國大陸隊，獲得第6名成績。雖然未如預期達到四強目標，教練陳俊昌仍為U18小將打90分的分數。

陳俊昌表示，「我們集訓時間沒有很長，短時間內達到這個成績已經很不錯，選手們的臨場調整很重要，從伊朗戰後發現邊線攻擊難以突破高大攔網，改變攻擊策略在第二次對到中國時明顯收到效果。雖然未能拿下最後一場的排名勝利，但從泰國一戰就打出不緊張的氣勢，是讓我們進入正確狀態的關鍵。」

本屆U18男子排球賽中華男排預賽戰績1勝2敗，八強賽首場以19比25、14比25、27比25、23比25不敵印度，落到5到8名排名賽，排名資格賽首戰以21比25、25比22、26比24、25比20擊敗泰國，今日惜敗中國大陸獲得第6名。

麥寮高中林庭偉及豐原高商高宇浩是本次賽事中華男排的得分主力，林庭偉在前5場比賽中總得分76分，其中攻擊得分70分，高宇浩在前5場賽事中總得分66分，其中攻擊得分60分，林庭偉表示，「這是我的第一次國際賽，雖然在國內大家是對手，但來到國家隊必須用最短時間讓默契越來越好，這次比賽最大收穫就是鼓勵自己要勇敢一點，要敢突破，才能打好每一場比賽。」