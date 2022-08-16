國民黨桃園市長參選人張善政16日在中壢自立新村舉辦見面會，積極鞏固眷村票源，包含議長邱奕勝、立委魯明哲及黨籍市議員共同出席展現藍營團結，張善政說，在和邱議長合體以後，其感覺得到整個氛圍都非常的熱烈感到信心滿滿。至於他所提的政見被民進黨市議員參選人魏筠攻擊鄭文燦市長都已經做了，他則說，「戲法人人會變，巧妙各有不同」，大家該做的事情都要做，可是做出來成績會不一樣。

國安局長陳明通因為林智堅論文案惹議，他也確定不再台大國發所繼續任教，張善政對此表示，前一陣子在兩岸最緊張的時候，陳明通放著國安的工作在旁邊不管，在那邊替林智堅寫開脫的文章，先前就呼籲過，他不止台大教授失格要辭職，國安局局長也要辭職。至於桃園市長鄭文燦說張善政是選舉過客，他則回應「我把桃園當做我的家，絕對不是過客」。

議長邱奕勝則說，預計在9月張善政的競選團隊會全部到位，到時候就會宣布各區的組織架構，至於民進黨在換堅之後的選戰步調似乎變慢？邱奕勝對此表示，這麼大的選舉最後的決定還是在市民，在這段期間自己就是會和議會的議員，還有張善政的競選團隊會很用心，全心全力的拜託桃園的鄉親大家一起來支持張善政。