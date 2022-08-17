國民黨桃園市長參選人張善政與民進黨對手鄭運鵬是台大土木系學長、學弟關係，鄭運鵬表示，遺憾參選以來，張善政對前新竹市長林智堅或對他都沒講過一句好話，甚至被妖魔化，讓他覺得好像遇到壞鄰居，「我的學長讓我有點意外」。

鄭運鵬17日參加桃園市職業總工會理、監事會議。因張善政與他是台大土木系學長、學弟關係，鄭運鵬說，國民黨當然是民進黨在桃園市長連任最大的競爭對手，他過去參選立委，也是受徵召回到外祖母的桃園娘家，有點遺憾的是，參選以來，張善政不管是對林智堅或對他，從來沒講過一句好話。

鄭運鵬表示，參選都給予對手祝福，但選戰被妖魔化，張善政還自稱土地公。他說，尊敬對手是基本的禮貌，但「我的學長讓我有點意外」。鄭說，大家先來後到，都是新桃園人，但張善政對這個地方自恃太高，認為別人都是壞人。他說，本來可以做新桃園的好鄰居，張善政讓他覺得好像是遇到壞鄰居，來這邊都嫌別人不好，每個人都有問題。鄭運鵬說，張善政的選舉態度沒有這麼正面跟友善，讓他有小小遺憾。

另有民代抨擊鄭運鵬不住自己選區，鄭運鵬回應，民代幾乎都是透明生活，資料也提供給監察院公報，一點問題都沒有。他說，有些民代為了選舉口不擇言，這些政治動作，有點遺憾。