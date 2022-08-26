國發會今公布最新7月景氣燈號，因通膨、升息，導致全球貿易量疲軟、景氣成長動能放緩等影響，對策信號綜合判斷分數為24分，較上月減少3分，燈號續呈綠燈；國發會官員表示，主要是景氣領先、同時指標續呈下跌，顯示景氣擴張走緩，對策信號綜合判斷為24分，是創2020年8月以來新低，後續須密切關注其變化。

國發會經濟發展處專門委員林慈芳分析，受到俄烏戰爭膠著、全球通膨壓力未減等影響，全球經濟成長力道趨緩，不僅影響股市、企業信心，全球貿易量也下滑，將影響我國下半年的出口需求，由於不確定因素增加，8月是否續亮綠燈，林慈芳表示，國內相關經濟數據出爐後會將密切觀察；若8月景氣對策信號綜合判斷分數再減2分以上、即22分以下，就會落入黃藍燈。

不過，我國本土疫情回穩，林慈芳認為，國內旅遊熱絡也帶動內需消費，加上節慶(中秋節)商機挹注，消費動能將穩定回升，對我國經濟成長率將產生一定的支撐力道。

7月景氣對策信號綜合判斷分數24分，燈號續呈綠燈；國發會表示，9項構成項目中，工業生產指數由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加1分，股價指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈藍燈，機械及電機設備進口值則由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘4項燈號不變。