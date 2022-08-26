3C通路龍頭燦坤(2430)，一直以來不斷追求自我突破，斥資打造如同精品店般的頂級店格「超越店」，帶給會員耳目一新，尊爵不凡的購物體驗。全台第三間超越店「燦坤Surpass至美超越店」周五於高雄盛大開幕，選在燦坤Surpass神山超越店展店滿一年時，邁向新的里程碑，不僅要向會員兌現過去「要在北、中、南各設一間超越店」的承諾，更象徵燦坤再創輝煌，持續引領3C業界。

燦坤去年2月在台中南屯區推出品牌首家尊榮頂級店格的Surpass超越店後，同年8月再展燦坤「神山Surpass超越店」竹北登場，第三間補齊北中南各一家，但大台北卻沒有展店，燦坤董事長林技典表示，第四間可望在明年亮相，將拭目以待。

燦坤Surpass至美超越店，坐落於高雄美術館周邊，白色建物由金黃色光帶點綴，搭配別緻的斜屋頂，整間門市宛如靜謐社區中，獨樹一格的藝術品。內部裝潢則延續前兩間超越店細膩奢華的風格，入口處同樣擁有與韓國仁川機場相同等級的「LG曲面螢幕」，這次，至美店更把曲線概念，再度延伸到天花板，壯觀且極具設計感。此外，超越店會員享有24小時精品管家「預約制」一對一服務，以及「VIP室」專屬休憩空間，讓會員逛累時，能夠坐下來好好享用咖啡及氣泡水。

燦坤至美超越店開幕，引進各大國際品牌、頂尖商品，還有部分產品只有燦坤Surpass至美超越店才有，頂尖產品「全台唯一陳列展示」，如SONY新品85型8K mini LED智慧連網顯示器，日本原裝、令人屏息的逼真8K大螢幕，要價49.9萬元，全台唯一展示就在燦坤Surpass至美超越店。

燦坤Surpass至美超越店開幕全台同歡，8月26日-9月3日「燦坤Surpass極上周年慶」，全館商品指定家電65折起。各大知名品牌齊力慶開幕。