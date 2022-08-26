北市白姓男子經友人介紹，誤信柬埔寨有高薪工作，原本同意前往，但後來又覺得不妥拒絕對方，不料引來留姓人蛇不滿，恐嚇「為你已經先付了50萬！」本月19日將白誘出，在新北市汐止山區將他痛毆並拍裸照，要求他簽下200萬借據才放人，檢警日前逮捕留姓主嫌，訊後依人口販運防制法向法院聲請羈押獲准。

南港分局日前接獲白姓被害人報案，指他日前經朋友遊說，講好要到柬埔寨做「高薪」工作，對方還說不懂沒關係，到那邊可以先看一看，另有專人可培訓，優渥條件講得天花亂墜。

白男原本同意前往，但後來新聞開始不斷報導被騙出國的「豬仔」，被轉賣、毒打的慘況，讓他打消念頭，後來回絕對方。

此舉引來人蛇集團留姓犯嫌不滿，恐嚇被害人：「都已經弄好了你才變掛！」、「我們已經為你先付了50萬！」讓白十分害怕，後來拒接對方電話。

檢警調查，留嫌為抓被害人，買通白的友人，介紹1名正妹與他約會，8月19日凌晨，正妹與白相約到汐止山區看夜景，但白一下車，埋伏多時的留姓、蔡姓及陳姓男子就一擁而上，將他拉到更偏僻的地方痛打。

白隨後被逼脫光衣物拍裸照，最後簽下200萬的本票和借據，留放人前再度嗆聲：「要不就是出國工作，要不然就是還錢，兩條路給你選！」

白獲釋後嚇得向警方報案，士林地檢署與南港分局經連日追查，日前逮捕留姓等3名犯嫌，訊後依人口販運防制法、恐嚇取財、傷害等罪法辦，檢方認為留有逃亡串供可能，幕後疑有更龐大的集團，因此向法院申請羈押獲准，全案擴大偵辦中。