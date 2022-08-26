台南1名年約40歲的男子，今（26）下午3時許手持雙菜刀欲攻擊學甲區宅港派出所值班員警，遭警方連開13槍制伏，男子身中6槍無生命危險。（翻攝畫面）

台南1名年約40歲的男子，今（26）下午3時許手持雙菜刀欲攻擊學甲區宅港派出所值班員警，遭警方連開13槍制伏，男子身中6槍無生命危險。（翻攝畫面）

男子持雙刀攻擊員警遭開13槍 監視器影像曝光 局長到場說話了

台南1名年約40歲的男子，今（26）下午3時許手持雙菜刀欲攻擊學甲區宅港派出所值班員警，遭警方連開13槍制伏，男子身中6槍無生命危險，監視器影像曝光，只見男子惡狠狠地持刀走向員警，員警拿槍威嚇並不斷後退；事後警察局長方仰寧到場幫開槍員警打氣，並給予行政獎勵小功1支。

事發的監視器影像曝光，只見1名員警在派出所外的道路上舉著槍威嚇男子放下刀械，但男子仍手持刀子步步逼近，員警也不斷後退，先是對空鳴槍，隨後再朝男子連開13槍將其制服，而男子左大腿一處，右前臂兩處，右下腹一處，左右小腿各一處槍傷，送醫後無生命危險，警察局長方仰寧到分局幫開槍員警打氣，因「用槍使用正確」給予行政獎勵小功1支。

方仰寧表示，在緊急情況下就可以正確大膽地使用槍械，目前已要求警局訓練科加強員警訓練，員警只要遵守、符合警械使用條例的規定，後續面對當事人的訴訟與賠償請求，完全會由警察局負責，不會給同仁有任何後顧之憂，國家賠償也會有更深一層的保障。

男子持雙刀攻擊員警遭開13槍 監視器影像曝光

男子持雙刀攻擊員警遭開13槍 局長到場說話

據了解，男子疑似精神不穩定，先將雙刀藏在腰間，向警員謊稱要在派出所休息，在值班台旁坐下不久後，隨即抽出雙刀欲攻擊值班警員，警方先在派出所外面對空鳴一槍，然後朝嫌犯非致命部位開槍，因為嫌犯中彈後還有繼續追砍警，所以繼續開槍，共13槍，彈頭和彈殼目前看到大部分在屋外。

警方表示，吳嫌藉口天氣炎熱欲進入派出所吹冷氣，聲稱朋友酒駕遭警員取締，所找警員理論，隨後拿出預藏的雙刀做勢攻擊，警方將吳嫌引誘至屋外並對空鳴槍示警，但吳嫌仍是繼續攻擊，警方先朝非致命部位開槍，但吳嫌中彈後仍是繼續追砍警方，最後共開13槍後才制止。