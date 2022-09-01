北市士林捷運站今日上午發生一起口角糾紛，一名男子疑似精神異常，將口中的濃痰吐在手上，又抹在扶手桿上，噁心行徑遭其他乘客制止，爆發衝突。網友將現場畫面上傳到臉書社團，畫面中一名正義姐獨自挺身而出，朝該位男子重要部位一腳踹去制止，這項舉動反而引發網友議論。

白色女子拿著紅色長雨傘制止座位上男子往前攻擊。(翻攝臉書爆料公社)

白色女子拿著紅色長雨傘制止座位上男子往前攻擊。(翻攝臉書爆料公社)

今日上午8時許，北市士林往淡水方向捷運列車上，一名約40歲男子於車廂內吐痰並塗抹扶手桿，遭其他旅客制止爆發衝突，網友將現場影片上傳到臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」，原PO表示「捷運淡水線有身障人士疑似情緒不穩到處吐痰打人被制止」，並解釋是身障人士先動手打捷運上的人，才被制止。

只見畫面中一名穿著白色衣服的女子拿著紅色長雨傘制止座位上男子往前攻擊，女子獨自一人挺身而出，呼喊「你們男的跑那麼遠幹嘛？」，過程中，男子情緒非常不穩定，一邊抓著雨傘一邊拍打自己的頭，一旁的阿伯也衝上前趴了他的頭，隨後男子失控爆衝，女子為了自保隨即伸腳踹他，至於其他乘客都躲在後面，等捷運抵達士林站後紛紛尖叫跑出車廂。

網友將現場影片上傳臉書，引發論戰。(翻攝臉書爆料公社)

貼文曝光後引發大量的關注，網友留言表示「我知道遇到這種事，正當防衛很正常！為什麼我看了之後，覺得很心疼！」、「那個動手的阿北&大姐憑什麼打人，而且是不大正常的人，他是生病的人，姑且不論有無攻擊性，其實壓制住就好，不需要這樣攻擊他」、「錯的不是他，身心問題是家人要共同面對的，而不是放任他一個人獨自承受，我家也有身心兒，看了真的很難過」、「他可能是剛好病情發作了，無法控制自己的行為，而旁人無法理解他的情況，因害怕做出自我防衛的動作！很想問，他的家人在哪裡，怎能放他自己呢？！」。

但也有網友表示「明明就有說是身障人士先動手打人！才會被制止，或許是因為有類似案件，大家會特別小心！如果男子突然拿刀攻擊乘客呢？車上乘客當然先保護自己！說要安撫情緒什麼的人，不知道你們遇到真的會去安撫嗎？還是躲在旁邊看戲？如果無法控制自己情緒，出門最好是由家人陪同⋯」。

對此，北捷表示，事發當下行控中心已立即依照SOP通知捷警及轄區員警，並將該名旅客留置，後續交由警方處理。警方也回應游男疑有精神疾病，已聯繫家人到場，並依廢棄物清理法函辦。