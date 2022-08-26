國民黨嘉義縣長參選人王育敏公布「全台最亮麗發言人團」及競選主視覺。（王育敏提供／廖素慧嘉縣傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今天公布發言人團隊5名成員，並由立法委員鄭麗文擔任發言人團總顧問，6人都是亮麗又充滿活力的女性，號稱「全台最亮麗發言人團」，同時發布此次競選主視覺，採藍、白、黃3個主色調，象徵新的可能與溫柔的力量，競選主標語為「改變，讓嘉更好」。

王育敏宣布發言人團主要成員是，嘉義縣現任議員詹琬蓁、現任嘉義縣婦女會理事長吳亮儀、長期推動辯論事務有「辯論女神」稱號的畢盈盈、向羅智強團隊借將的「史上最年輕發言人」鍾明、前文傳會新媒體部專員李晨暘擔任副發言人，成員清一色為女性。

王育敏特別邀請鄭麗文擔任發言人團總顧問，鄭麗文曾擔任行政院發言人，經驗豐富，擔任立法委員期間，問政犀利，王育敏期許鄭麗文委員能透過豐富經驗，讓發言人團發揮更強實力。

王育敏表示，詹琬蓁議員對嘉義在地事務非常了解，長期關心青年、教育及弱勢保障等領域，吳亮儀也是嘉義青年，對於女性、社福以及國際議題有深度了解，相信他們擔任發言人後，一定能為嘉義鄉親發聲。

王育敏也說，畢盈盈、李晨暘長期參與校園辯論，議題掌握能力非常出色，而鍾明是羅智強非常重用的青年，這次參選縣長就是要借助他們的長才，加強議題攻防，以及空戰戰力，讓更多人了解嘉義縣面臨的發展困境。

王育敏競選團隊也公布此次競選主視覺，採取清新的藍、白、黃三色為主色調，象徵新的可能與溫柔的力量，並將「改變，讓嘉更好」做為此次競選標語，改變兩字的設計指向進前的未來。

競選Logo是透過「嘉、家、加與HOME」等4個字的結合，突顯王育敏作為嘉義的女兒，此次返鄉參選，就是希望能為自己的家鄉帶來改變，讓嘉義能夠更好。